Somalie: des terroristes shebab tués dans une frappe aérienne

Un minibus transportant des terroristes présumés du groupe shebab a été ciblé mardi par une frappe aérienne d'origine non révélée à proximité de Bariri, à 45 km au sud de Mogadiscio, a affirmé mercredi le vice-gouverneur des Affaires de sécurité de la région de la Basse-Shabelle, en Somalie, Hassan Nor Mohamed. Selon ses informations sur le terrain, cette opération fait partie d'une campagne militaire lancée récemment contre les shebab dans la région. Le minibus se trouvait en périphérie d'Awdheegle, une région contrôlée par le groupe terroriste, a précisé le vice-gouverneur. Des habitants locaux ont révélé que le minibus, qui transportait une dizaine de personnes, était chargé d'explosifs et se rendait vers la capitale Mogadiscio au moment de la frappe.