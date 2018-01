Washington sanctionne 5 groupes industriels iraniens

Washington a décidé jeudi d'imposer de nouvelles sanctions financières contre des groupes industriels iraniens accusés de participer au programme de missiles balistiques de Téhéran. Cinq sociétés industrielles, filiales du groupe Shahid Bakeri Industrial Group, déjà sur la liste noire américaine, ont été désignées ce qui bloque leurs avoirs aux Etats-Unis et interdit toute relation commerciale et accès au système financier américain, selon un communiqué du Trésor américain. Il s'agit des sociétés Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industires, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center et Shahid Shustari Industries.