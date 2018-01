Les Etats-Unis suspendent leur aide sécuritaire au Pakistan

Le Département d'Etat américain a annoncé jeudi que les Etats-Unis suspendaient leur assistance sécuritaire au Pakistan."La somme exacte représentée par cette aide n'avait pas encore été chiffrée", a déclaré lors d'une conférence de presse Heather Nauert, porte-parole du Département d'Etat. Le président américain Donald Trump et la Maison Blanche ont émis plusieurs déclarations belliqueuses contre le Pakistan depuis le début de l'année 2018, accusant notamment Islamabad de ne pas faire assez pour soutenir les efforts antiterroristes américains en Afghanistan, et de fournir des "sanctuaires" aux terroristes recherchés par les Etats-Unis. Les relations bilatérales se sont tendues depuis que Washington a publié sa "nouvelle stratégie sud-asiatique", et a mis fin à une aide militaire de 225 milliards de dollars américains au Pakistan.