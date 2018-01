UE: nouveaux investissements et des contrats à Cuba

L'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a annoncé jeudi de nouveaux investissements et contrats avec Cuba, soulignant sa volonté 'accompagner la transition politique "historique" en avril. "Nous avons ouvert un nouveau chapitre dans nos relations" et désormais "nous souhaitons d'avantage d'investissements et de relations économiques avec Cuba", a déclaré jeudi à la Havane Mme Mogherini, lors de la conférence de presse clôturant sa visite de deux jours à La Havane. Elle a cependant tenu à souligner que "la situation des droits de l'homme" dans le pays est toujours importante pour l'UE. Au cours de cette visite, consacrée à la mise en oeuvre de l'accord historique "de dialogue politique et de coopération" conclu en décembre 2016, la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères a souligné le souhait de l'UE "d'accompagner (...) la transition présidentielle sur l'île", qu'elle a qualifiée d'"étape historique".