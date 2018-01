Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Les cours pétroliers étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, après avoir atteint des plus hauts de trois ans, mais l'élan demeure du fait de la demande américaine. Vers 04H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, reculait de 5 cents à 61,96 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, cédait 6 cents à 68,01 dollars. Les prix du pétrole new-yorkais et londonien ont terminé jeudi en légère hausse et grimpé à leur plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014, porté par la forte chute des stocks de brut aux Etats-Unis.