Erdogan dénonce "une série de graves complots" contre la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé vendredi "une série de graves complots" contre la Turquie fomentés aux Etats-Unis, suite à la condamnation à New York d'un banquier turc dans le cadre d'un procès sur le contournement des sanctions américaines contre l'Iran. "Les Etats-Unis mènent actuellement une série de graves complots. Pas seulement des complots judiciaires, mais aussi économiques", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre un avion pour Paris où il doit rencontrer le président Emmanuel Macron dans la journée. Mehmet Hakan Atilla, ex-directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été condamné mercredi à New York pour fraude bancaire et conspiration dans une affaire impliquant des milliards de dollars.