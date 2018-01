Plus de 486 quintaux de kif saisis en 2017

Les différentes unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont saisi en 2017 plus de 486 quintaux de kif traité et 5 kilogrammes de cocaïne, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans son bilan annuel. Il ressort du bilan que les unités de l'ANP ont enregistré en 2017 des "résultats remarquables" en matière de lutte contre la contrebande, le trafic d'armes et de drogue et le crime organisé, puisque elles ont saisi 486,5 quintaux de kif traité, 5,77 kilogramme de cocaïne et 1.272.028 comprimés psychotropes. Le bilan fait état de l'arrestation de 545 trafiquants de drogue et l'élimination de 4 autres, a ajouté la même source.