Tir d'un missile du Yémen: Ryad met en cause Téhéran

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite et engagée dans la guerre au Yémen a de nouveau mis en cause vendredi l'Iran, après le tir par des rebelles yéménites d'un missile balistique intercepté au dessus du territoire saoudien. "Cet acte hostile des Houthis soutenus par l'Iran prouve l'implication du régime iranien et son soutien aux rebelles" yéménites, a indiqué dans un communiqué le porte-parole saoudien de la coalition, en accusant l'Iran "de transférer des missiles balistiques aux groupes armés".