Suspicion autour des dons étrangers à la Fondation Clinton

Le Bureau d'enquête fédéral (FBI) a ouvert une nouvelle enquête approfondie sur les dons étrangers octroyés à la Fondation Clinton en échange de faveurs diplomatiques et économiques. Les agents du FBI de l’Arkansas, où la fondation a été créée ont pris les devants en interviewant un témoin, et envisagent d’approfondir l’enquête les semaines à venir, selon des responsables de cette institution, cités par la presse américaine sous couvert de l’anonymat. Le témoin interrogé par le FBI, s’est confié à la gazette du Congrès, The Hill, en décrivant la séance de son témoignage comme "extrêmement professionnelle et incontestablement complète ". La nouvelle enquête vise à déterminer d’une façon éclairée, si l’ancienne Secrétaire d’Etat, Hillary Clinton, avait promis des faveurs diplomatiques aux donateurs de la fondation, présidée par son mari Bill Clinton.