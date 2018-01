La majorité des Allemands favorables à de nouvelles élections

Plus de la moitié de l'électorat allemand est favorable à l'organisation de nouvelles élections alors que la côte de popularité de la chancelière Angela Merkel continue de chuter, a montré un sondage mené par la chaîne publique allemande ARD publié jeudi soir. D'après le sondage, 51% des interrogés soutiennent l'organisation de nouvelles élections, alors que 53% sont favorables à un autre mandat de Mme Merkel à la chancellerie, ce qui représente un déclin régulier par rapport aux plus de 60% de soutien dont elle jouissait encore en octobre dernier. Les Chrétiens Démocrates de Mme Merkel ont remporté les dernières élections fédérales en septembre 2017. Seuls 42% préfèrent la relance d'une autre "Grande Coalition", gouvernement formé par les deux plus grands partis, à savoir les Chrétiens Démocrates et les Socio-Démocrates de Martin Schulz.