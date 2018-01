Zambie : une université fermée pour cause de choléra

La direction de la plus grande université de Zambie a annoncé vendredi la fermeture de l'institution suite à une épidémie de choléra. Les étudiants de l'université de Zambie (UNZA), située à Lusaka, la capitale du pays, qui s'étaient déjà présentés pour reprendre les cours ont été informés qu'ils devaient rentrer chez eux. Le secrétaire de l'université, Sitali Wamundila, a dit que la direction avait décidé de ne pas rouvrir l'institution suite à une épidémie de choléra, qui a principalement affecté la capitale et à cause d'un communiqué du ministère de la Santé reportant à plus tard la réouverture de l'ensemble des établissements d'enseignement du pays.