Tensions entre Erdogan et son prédécesseur

Une querelle entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son prédécesseur et ancien compagnon de route Abdullah Gül a éclaté au grand jour, soulevant des questions sur les intentions politiques de l'ancien président à l'approche des élections de 2019. MM. Gül et Erdogan ont fondé ensemble le Parti de la Justice et du Développement (AKP) qui domine la scène politique turque depuis son arrivée au pouvoir en 2002. M. Gül a ensuite été Premier ministre et ministre des Affaires étrangères avant d'être élu président de 2007 à 2014. Depuis, il a gardé un silence prudent tandis que des rumeurs circulaient sur l'inquiétude de M. Gül face à la voie prise par la Turquie et son amertume à avoir été exclu de l'AKP.