L'Arabie Saoudite augmente des prestations sociales

L'Arabie saoudite a annoncé samedi qu'elle augmentait des allocations et avantages sociaux destinés à ses citoyens afin d'amortir l'impact des réformes économiques dont l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans le but "d'alléger l'impact des réformes économiques sur les foyers saoudiens", le roi Salmane a décidé dans un décret publié tard vendredi de doter le personnel militaire et les fonctionnaires d'une allocation de 1.000 riyals (environ 222 EUR), selon un communiqué officiel. La plupart des Saoudiens sont employés par l'Etat et, comme les autres citoyens de monarchies pétrolières du Golfe, bénéficient depuis longtemps d'un généreux système de prestations sociales.