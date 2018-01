La Chine maintient son alerte bleue aux tempêtes de neige

L'observatoire national chinois a maintenu son alerte bleue aux tempêtes de neige pour samedi et dimanche, alors que de fortes chutes de neige continuent à frapper le centre du pays, a rapporté l'agence Chine nouvelle. Selon les prévisions du Centre météorologique national, les chutes de neige atteindront quatre à huit centimètres dans certaines parties des provinces du Shaanxi,du Shanxi, du Henan, de l'Anhui et du Hubei, voire plus de dix centimètres par endroits. L'observatoire a conseillé aux habitants de rester chez eux et a exhorté les autorités locales à prendre des précautions, selon la même source.