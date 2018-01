La Chine interdit les exportations d'acier vers la Corée du nord

Le ministère chinois du Commerce a interdit vendredi l'exportation d'acier et d'autres métaux vers la Corée du nord et a limité les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés. Cette décision, conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, entre en vigueur samedi. La Chine suspendra ses exportations vers la Corée du nord des machines industrielles, de certains véhicules, de fer, d'acier et d'autres métaux, a indiqué le ministère sur son site Internet. Les exportations de pétrole brut ne dépasseront pas quatre millions de barils (525.000 tonnes) au cours de toute période de douze mois, et celles de produits pétroliers raffinés seront suspendues si le total s'approche d'un plafond de 500.000 barils.