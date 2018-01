Turquie: un taux de croissance de 4,8% en moyenne annuelle

L'économie turque devrait progresser de 4,8% par an en moyenne au cours des cinq prochaines années, selon les projections de l’agence de notation mondiale Fitch Ratings. Dans son rapport intitulé "Investissement et démographie clé du potentiel de croissance des marchés émergents" et publié en Turquie, Fitch a classé la Turquie au troisième rang sur une liste des 10 plus grands marchés émergents au monde en ce qui concerne le taux de croissance économique.