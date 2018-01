Mexique: 30 meurtres liés au trafic de drogue en 48 heures

Une trentaine de personnes ont été tuées ces dernières 48 heures à Chihuahua, un Etat situé au nord du Mexique, frontalier des Etats-Unis, qui connaît une nouvelle vague de violence lié au trafic de drogue, a indiqué samedi le parquet. Sept personnes ont également été blessées par balles jeudi et vendredi, selon la même source. Samedi, une autre personne est décédée des suites de ses blessures. Sur les 31 morts, figurent quatre femmes et trois adolescents de 14, 15 et 17 ans. Cette situation alarmante est due à des règlements de comptes entre groupes rivaux de trafiquants de drogues qui appartiennent aux cartels de Juarez et de Sinaloa, a déclaré un porte-parole du parquet, Carlos Huerta.