Etats-Unis : Le froid extrême perturbe encore le nord-est de l'Amérique

La vague de froid extrême, avec des températures bien en dessous des normes saisonnières, continuait de paralyser le nord-est de l'Amérique samedi, perturbant notamment le trafic aérien aux Etats-Unis. A New York le thermomètre affichait -10 Celsius, avec des températures ressenties encore plus basses. Ce n'est qu'enveloppés dans plusieurs couches de vêtements que les habitants se risquaient à sortir dans la rue. Alors que des milliers de vols ont déjà été annulés ou retardés dans les aéroports du Nord-Est depuis le début de la vague de froid cette semaine, le site Flightaware indiquait que plus de 2.250 vols avaient été retardés.