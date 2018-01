Soudan: manifestations contre la hausse du prix du pain

Un étudiant a trouvé la mort dimanche au Darfour, dans l'ouest du Soudan, lors de manifestations contre la hausse du prix du pain, ont indiqué des responsables et des témoins. Des manifestations ont eu lieu dans les régions en conflit du Darfour et du Nil Bleu, ainsi que dans la capitale Khartoum, où des protestataires ont brûlé des pneus et bloqué des routes, la police répondant par des tirs de gaz lacrymogènes. Le récent doublement du prix du pain, consécutif à la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé, a suscité un vif mécontentement au sein de la population.