Libye: près de 300 migrants secourus en mer

Près de 300 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye alors qu'ils étaient à bord de deux embarcations en détresse, dans l'une desquelles deux femmes ont été retrouvées mortes, a indiqué la marine libyenne. Les deux opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Garabulli (50 km à l'est de Tripoli) et ont permis de ramener 290 migrants dans la capitale, a précisé un officier de la marine, Meftah al-Zlitni. "Nous étions (à l'arrêt) depuis six heures du matin" quand la marine libyenne est arrivée dans l'après-midi, a indiqué Baba Koni, un Malien, selon lequel le moteur de l'embarcation a pris l'eau et s'est éteint.