L'UE va inviter le chef de la diplomatie iranienne

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel a indiqué dimanche que l'Union européenne a décidé d'inviter prochainement à Bruxelles le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif pour discuter des récentes protestations dans le pays. "J'ai téléphoné à mon homologue iranien et, à la Haute Représentante de l'UE (pour les Affaires étrangères Federica Mogherini, ndlr), nous sommes convenus d'inviter le ministre iranien des Affaires étrangères, si possible la semaine prochaine", a déclaré Sigmar Gabriel sur la chaîne allemande de télévision ZDF, sans plus de détail.