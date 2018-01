L'UE invite l'Iran à des discussions sur l'accord nucléaire

L'Union européenne a invité le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à des discussions avec ses homologues français, allemand et britannique jeudi à Bruxelles sur la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, l'UE a proposé ces discussions à M. Zarif, dont la venue en Europe cette semaine était déjà annoncée par Téhéran, au moment où les Etats-Unis pourraient dénoncer dans quelques jours l'accord sur le nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie).