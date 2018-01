L'ibuprofène potentiellement nocif pour la fertilité masculine

Des prises très régulières d'ibuprofène, un médicament répandu contre la douleur ou la fièvre, pourraient être nocives pour la fertilité masculine, avance une étude menée auprès de sportifs et in vitro. "Attention à la prise soutenue d'ibuprofène chez l'homme", concluent des chercheurs français de l'Inserm et danois, qui ont examiné 31 sportifs âgés de 18 à 35 ans. L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien en vente libre dans de nombreux pays, sous de nombreuses appellations dont Advil, Antarène ou Nurofen. Il est prisé de nombreux sportifs, qui cherchent dans cette substance autorisée un effet antidouleur. Mais il peut être nécessaire pour certains patients comme les arthritiques. Près de la moitié (14) des hommes suivis dans l'étude publiée par la revue américaine PNAS ont pris ce médicament quotidiennement, et les autres (17) un placebo.