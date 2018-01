Début des pourparlers entre les deux Corées

Les deux Corées ont entamé mardi leurs premiers entretiens officiels depuis plus de deux ans, a annoncé le ministère sud-coréen de l'Unification. Les discussions, qui se tiennent à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule, ont commencé à 10H00 (01H00 GMT) par une déclaration liminaire de la délégation sud-coréenne, a déclaré à la presse un porte-parole. "Nous ferons de notre mieux pour que les jeux Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang soient un festival de la paix et que cette rencontre soit le premier pas vers l'amélioration des relations intercoréennes", a dit le ministre.