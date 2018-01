Trump essuie des huées dans le Sud des Etats-Unis

Donald Trump a reçu lundi un accueil mitigé de la part de supporters d'un match de football américain dans un Etat conservateur du sud, traditionnellement acquis au président républicain. Donald Trump assistait à un match universitaire à Atlanta (Géorgie), entre les équipes de Géorgie et de l'Alabama, devant des dizaines de milliers de supporters qui ont à la fois acclamé et hué le président américain quand il est entré sur le terrain pour entendre l'hymne national. Certains fans avaient été bloqués plus d'une heure dans le froid et sous le pluie, alors que la zone autour du stade était verrouillée pour l'arrivée du convoi présidentiel.