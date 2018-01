Le pétrole à la hausse en Asie

Les cours du pétrole atteignaient des sommets de deux ans mardi en Asie, portés par les soubresauts géopolitiques et la réduction du nombre de puits en activité aux Etats-Unis. Vers 04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, progressait de 48 cents à 62,21 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, gagnait 41 cents à 68,19 dollars. "Les cours du pétrole continuent de grimper à cause des incertitudes géopolitiques", a relevé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth Advisers à Sydney. "Le plus gros catalyseur pour une nouvelle hausse serait l'escalade des violences en Iran", important producteur de pétrole, a-t-il ajouté.