Bombardements de l'armée israélienne dans la nuit en Syrie

L'armée israélienne a mené dans la nuit plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles en Syrie, entraînant notamment des dégâts matériels "près d'une position militaire", a indiqué mardi un communiqué de l'armée syrienne. L'armée de Damas assure avoir "touché" un avion israélien sans autre précision. Le communiqué ne donne pas non plus des indications sur la cible des bombardements israéliens qui se sont produits à trois reprises dans la nuit de lundi à mardi. Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a mené plusieurs raids contre l'armée syrienne et son allié, le Hezbollah libanais --l'ennemi juré de l'Etat hébreu.