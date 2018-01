Une centaine de migrants portés disparus en Méditerranée

Entre 90 et 100 migrants sont portés disparus en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, a indiqué mardi soir la marine libyenne. L'embarcation, un canot pneumatique, transportait plus d'une centaine de personnes, mais seules 17 d'entre elles, dont des femmes, ont pu être secourues, a déclaré le général Ayoub Kacem, porte-parole de la marine. Les survivants sont restés plusieurs heures accrochés à des bouts du canot jusqu'à l'arrivée des secours. Le naufrage a eu lieu au large de la ville d'al-Khoms, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale libyenne, a précisé M. Kacem.