Offensive d'envergure de l'armée nigériane contre Boko Haram

Les militaires nigérians appuyés par des soldats de pays voisins ont lancé une offensive d'envergure contre le groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a annoncé mardi l'armée nigériane. Des soldats du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria visent les chefs terroristes Abubakar Shekau, dans la forêt de Sambisa, et Mamman Nur, dans la région du lac Tchad, dans les deux zones de l'Etat du Borno où le groupe est actif, a précisé l'armée nigériane. Selon l'armée, des dizaines d'éléments de Boko Haram ont été tués et des centaines d'autres se sont rendus au cours des derniers jours.