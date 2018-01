Etats-Unis-Mexique : Trump intraitable sur le mur

Donald Trump a appelé mardi les élus à trouver un compromis sur l'immigration et la régularisation de milliers de clandestins arrivés enfants aux Etats-Unis mais est resté inflexible sur le mur à la frontière du Mexique. "Cela devrait être une loi d'amour", a lancé M. Trump à l'occasion d'une réunion à la Maison Blanche avec des élus des chambres et des deux partis à laquelle les journalistes ont pu exceptionnellement assister pendant près d'une heure. "Je pense que cela peut être fait très rapidement", a-t-il encore dit, regrettant le degré "d'animosité et de haine" entre démocrates et républicains qui selon lui empoisonne la vie politique américaine depuis longtemps.