Hadj 2018: début des inscriptions jeudi

Les inscriptions pour l'accomplissement du Hadj au titre de l'année 2018 débuteront jeudi 11 janvier et se poursuivront jusqu'au 31 janvier, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans un communiqué. "Les inscriptions pour l'accomplissement du Hadj au titre de l'année 2018 débuteront jeudi 11 janvier et se poursuivront jusqu'au 31 janvier", a précisé le ministère, rappelant sa décision fixant le délai permettant d'accomplir de nouveau ce rite, à 7 ans au lieu de 5 précédemment afin de "donner une chance à tous les candidats lors du tirage au sort".