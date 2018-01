L'euro se stabilise face au dollar

L'euro se stabilisait face au dollar mercredi, bien que toujours affaibli par des prises de bénéfices après les sommets atteints la semaine dernière. En fin de matinée, l'euro valait 1,1939 dollar, contre 1,1936 dollar mardi soir et 1,1967 dollar lundi soir. La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 133,43 yens pour un euro contre 134,42 yens la veille et 135,34 yens lundi soir. Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 111,76 yens pour un dollar - tombant même en matinée à 111,72 yens, son niveau le plus bas en près de six semaines - contre 112,62 yens mardi soir et 113,09 yens lundi soir.