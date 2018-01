La Chine salue le dialogue intercoréen

La Chine a salué mercredi "les résultats positifs" du dialogue entre Pyongyang et Séoul, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. "Il est encourageant de voir les deux parties montrer chacune une bonne volonté et se serrer la main à un moment où la situation de la péninsule coréenne est très tendue", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lu Kang. Le dialogue, le premier du genre depuis deux ans, a abouti à des consensus, dont la coopération sur les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang et l'organisation de dialogues militaires pour apaiser les tensions sur la Péninsule coréenne.