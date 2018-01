Tizi-Ouzou : fin de la grève du CNAPESTE

Un accord a été dégagé mercredi pour la reprise des cours jeudi à Tizi Ouzou et mettre ainsi fin à la grève, entamée fin novembre dernier, par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE) dans la wilaya. A l'issue d'une réunion qui a regroupé la direction de l'Education, des représentants du CNAPESTE, des autorités locales, et des parents d'élèves, un accord a été dégagé pour la reprise des cours demain jeudi. Une commission pédagogique du ministère de l’Education nationale se trouve depuis lundi dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour élaborer un plan de récupération des cours perdus par les élèves à cause de la grève du CNAPESTE.