Le ministère de l'Intérieur publie le premier communiqué officiel en Tamazighte

Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a publié mercredi le premier communiqué officiel en langue amazighe, en application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a enjoint au Gouvernement lors du dernier Conseil des ministres de "ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de Tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution".Le ministère de l'Intérieur est ainsi le premier à mettre en application les orientations du Chef de l'Etat en publiant, à la veille de la célébration de Yennayer (12 janvier), le premier communiqué officiel en Tamazight relatif aux inscriptions pour l'accomplissement du Hadj 2018, dans le cadre de la promotion de Tamazight après sa constitutionnalisation en 2016 dans le sillage de la révision de la Constitution.