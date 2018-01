Opep-Non Opep : La Russie a respecté l’accord

La Russie a réduit sa production de pétrole de 300.740 barils/jour en décembre 2017, dans le cadre de l'accord signé entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres pays non membres, a indiqué mercredi le ministre russe de l'Energie, Alexander Novak. "La Russie a rempli ses obligations de réduire la production de pétrole sous l'accord des pays de l'Opep et des pays non membres de l'Opep", a t-il déclaré à la presse. L'Opep et les 10 autres pays exportateurs de pétrole, non membres, avaient conclu un accord sur la réduction de la production pétrolière à la fin de 2016. Selon les termes de l'accord, les participants devaient réduire la production de 1,8 million de barils par jour par rapport à octobre 2016.