Afghanistan: le Pentagone enquête sur une vidéo controversée

Le Pentagone a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur une vidéo diffusée en ligne, qui semble montrer un soldat américain tirant sur le chauffeur d'un camion civil en Afghanistan. L'incident n'est visible que quelques secondes sur cette vidéo de trois minutes à laquelle a été ajouté un fond sonore de musique hip-hop. Le tout est un montage de séquences apparemment filmées par des caméras montées sur des casques et montrant des soldats des forces spéciales à l'œuvre en Afghanistan. La très brève séquence montre un véhicule blindé doublant un camion sur une route de campagne. On y voit le bras d'une personne portant des gants et une tenue de camouflage pointer un fusil sur le camion. L'image suivante montre la vitre du conducteur éclatée.