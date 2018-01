HCR: 110.000 réfugiés somaliens rapatriés en trois ans

L'agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré jeudi avoir rapatrié quelque 110.913 réfugiés somaliens dans six pays depuis le début de la campagne de retour volontaire entamée en décembre 2014. Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a précisé dans son rapport de décembre que 75.297 réfugiés étaient retournés en Somalie en provenance du Kenya, et 34.990 en provenance du Yémen. Quelque 626 autres réfugiés ont également été rapatriés depuis d'autres pays d'asile comprenant Djibouti, l'Erythrée et la Tunisie, selon la même source. En décembre, 1.596 réfugiés somaliens étaient retourné dans ce pays africain victime des conflits, selon le HCR.