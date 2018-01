Tunisie: plus de 750 personnes arrêtées pour actes de vandalisme

Au moins 773 personnes ont été placées en garde depuis le lundi pour actes de vandalisme et de pillage commis dans plusieurs régions de la Tunisie, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur le colonel-major Khalifa Chibani. "Les interpellés ont été placés en garde après consultation du parquet", a-t-il dit, cité par l'agence tunisienne TAP. "Parmi les gardés à vue, se trouvent 16 éléments takfiristes", a précisé Khalifa Chibani, ajoutant que "les actes de vandalisme ont baissé de façon remarquable durant la nuit dernière." Aucun acte de pillage et de saccage ni des dommages dans les rangs des forces de l'ordre et de leur équipement, n'a été enregistré durant la nuit de jeudi, a-t-il déclaré.