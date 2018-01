La Corée du Sud et les Etats-Unis discutent du dialogue intercoréen

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, ont discuté des résultats du dialogue intercoréen tenu mardi, a annoncé vendredi le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Lors d'une conversation téléphonique tenue plus tôt dans la journée, les deux ministres ont discuté du dialogue de haut niveau entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et des moyens de renforcer la coopération entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Mardi, la Pyongyang et Séoul ont tenu leur premier dialogue de haut niveau depuis près de deux ans, au terme duquel les deux parties ont décidé d'organiser des pourparlers militaires afin d'apaiser les tensions dans la péninsule coréenne.