La BAD accorde au Niger 43 millions de dollars

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé au Niger 43 millions de dollars, sous forme d’une aide budgétaire, a indiqué cette institution sur son site web. "Approuvée mercredi 10 janvier à Abidjan, en Côte d’Ivoire, par le Conseil d’administration de la Banque, l’aide accordée au Niger, pays dont l’économie a été fragilisée par la chute brutale de l’uranium son principal produit d’exportation, se compose d’un don de 23 millions de dollars de la Facilité de soutien à la transition (FAT) et d’un autre don de 20 millions de dollars du Fonds africain de développement (FAD)", a précisé la BAD dans un communiqué publié jeudi. La totalité de cet appui devrait servir à soutenir la première phase du Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique (PARRE). Ce programme couvre en effet les années budgétaires de 2017 à 2019 afin de renforcer la résilience du pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une meilleure gestion de l’eau et un accroissement de la productivité agropastorale.