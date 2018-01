Tizi-Ouzou : Yennayer célébré dans la joie et le partage

L’avènement du nouvel an Amazigh 2968 a été célébré dans la joie et la partage ce week-end à Tizi-Ouzou dans les foyers autour du traditionnel repas de Yennayer et sur la place publique grâce au riche programme d’activité concocté à cet effet par la wilaya. Jeudi soir, la majorité des familles de cette wilaya qui accueillent Tibura Ussgas, qui s’ouvrent le 12 janvier de chaque année par un dîner, principalement du couscous au poulet, agrémenté d’une sauce aux légumes sec et frais, partagé par toute la famille la veille de Yennayer, chaque membre étant généreusement servi pour manger à satiété tout en laissant un peu de nourriture dans le plat, question de chasser la faim.