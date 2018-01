Chine: bond de 27% des importations de gaz en 2017

Les importations chinoises de gaz naturel ont bondi en 2017 de 27% sur un an, pour répondre à l'explosion de la demande du géant asiatique à l'heure où il s'efforce d'éliminer le chauffage au charbon dans certains régions. Selon les chiffres des douanes chinoises publiés vendredi, les importations chinoises de gaz naturel sur l'ensemble de l'année 2017, qui comprennent les acheminements par navires et les approvisionnements par oléoduc, se sont élevées à 68,57 millions de tonnes. En décembre, la Chine a importé 7,89 millions de tonnes de gaz naturel, un niveau record, contre 6,55 millions de tonnes en novembre. C'est une hausse de 20,4% par rapport au mois précédent et de presque 30% par rapport à décembre 2016