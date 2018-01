L'Iran appelle les Etats-Unis à poursuivre l'accord sur le nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé les Etats-Unis à poursuivre l' accord nucléaire international 2015, a rapporté vendredi l'agence de presse Tasnim. M. Zarif a également salué ses récentes discussions avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou, et la réunion qu'il a eue avec la chef de la diplomatie européenne et les ministres des Affaires étrangères britanniques, français et allemand jeudi. "Ce qui est ressorti de ces réunions... était que le consensus international se basait sur (le fait que) toute décision conduisant à la destruction du JCPOA (accord sur le nucléaire) ou à un changement dans ce dernier serait inacceptable et refusée par la communauté internationale", a-t-il expliqué.