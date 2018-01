Afghanistan : 13 miliciens tués dans une frappe américaine

Les forces américaines ont mené dans l'est de l'Afghanistan une frappe aérienne sur une milice pro-gouvernementale afghane après une attaque apparente d'un élément infiltré perpétrée depuis ses rangs, et treize combattants ont été tués dans la frappe, selon les médias locaux citant les milices. L'incident s'est produit jeudi lors d'une patrouille de soldats américains à Achin, dans la province de Nangarhar et bastion des terroristes de l'organisation autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI), a précisé Hakim Khan, commandant de la milice pro-gouvernementale impliquée dans l'événement.