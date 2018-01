Recul des ventes mondiales des ordinateurs

Les ventes mondiales d'ordinateurs personnels (PC) ont continué à baisser en 2017 pour la sixième année consécutive, selon des estimations publiées jeudi et vendredi par les cabinets de recherche IDC et Gartner. L'étude de Gartner chiffre à 262,5 millions le nombre total d'appareils écoulés, ce qui représente un recul de 2,8% comparé à 2016. IDC arrive de son coté à un total de 259,5 millions, ce qui lui permet de dire que 2017 a été "l'année la plus stable que le marché ait connue depuis 2011", avec une baisse de seulement 0,2%. Pour le seul quatrième trimestre, IPC se réjouit d'un rebond de 0,7% quand Gartner constate une baisse de 2,0%. Les PC ne sont même plus des cadeaux de fin d'année, souligne Mikako Kitagawa, une analyste de Gartner, citée dans un communiqué. "Cela ne veut pas dire que les ordinateurs personnels disparaîtront des foyers", selon elle.