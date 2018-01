Importante épidémie de listériose en Afrique du sud

L'Afrique du Sud connaît actuellement la plus importante épidémie de listériose jamais signalée dans le monde, a déclaré vendredi le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Christian Lindmeier. La Listeria est une bactérie d'origine alimentaire principalement présente dans les produits laitiers non pasteurisés et dans certains aliments prêts à consommer, et elle est capable de se développer dans des conditions réfrigérées. L'infection à Listeria pourrait entraîner des avortements non planifiés chez les femmes enceintes et la mort de nouveau-nés.