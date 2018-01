Un fusil mitrailler saisi à Bordj Badji Mokhtar

Un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur et un lot de munitions ont été saisis vendredi à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des Garde-frontières, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et lors d’une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des frontières, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des Garde-frontières, a saisi, le 12 janvier 2018 à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur, ainsi qu’une quantité de munitions", précise la même source.