Bejaia : 1 mort et 8 blessés dans une explosion de gaz

Une explosion de gaz, survenue dans la nuit du vendredi à samedi à El-Kseur, à 25 kms à l'ouest de Bejaia, a fait un mort et 8 blessés dont deux jugés dans un état grave, a-t-on appris de la Protection civile. L'explosion s'est produit dans un appartement d'une résidence collective qui en compte quatre et qui tous en ont été affectés à des degrés divers de gravité. Toute la façade de cet ensemble habitable a cédé à la proie des flammes, sans compter les dégâts intérieurs "très importants" mais non recensés encore dans le détail, a-t-on précisé de même source.