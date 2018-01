L'Algérie dans le Top 10 des destinations à découvrir

L'Algérie a été mise dans le Top 10 des destinations à découvrir en 2018 du Tour opérateur français de haut de gamme Voyages du Monde. Elle figure parmi les autres destinations : Groenland, Egypte, Serbie, Hawaï, Nicaragua, Philippines, Mozambique, Danemark et France. "Après une décennie sombre, nous allons enfin pouvoir redécouvrir les merveilles d'un pays au potentiel énorme. L’Algérie c’est l’Iran du Maghreb", a affirmé, sur le site du voyagiste, son P-DG Jean-François Rial, soulignant qu'Alger "a le vent en poupe". Pour Voyageurs du Monde, "un air de renouveau file entre l’héritage culturel de sa Casbah classée par l’UNESCO, l’amphithéâtre de ses collines dégringolant dans la Méditerranée, ses bâtiments années 50, en plein revival", expliquant que "des quartiers entiers se transforment et voient fleurir restaurants ethniques, burger et sushi bars, roof top et boutiques de déco".